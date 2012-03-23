Швидкісні електропотяги «Хюндай» почнуть курсувати з Києва до Дніпропетровська у вересні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ на відкритті центру підготовки машиністів швидкісних електропотягів «Хюндай».

Він повідомив, що швидкісний рух на Одесу буде відкрито до грудня 2012 року.

«Не пізніше за вересень запустимо Дніпропетровськ і не пізніше за грудень – Одесу. До кінця 2012 року всі міста-мільйонники братимуть участь у швидкісному русі», - сказав він. Електропоїзди курсуватимуть зі швидкістю до 160 км/год.

При цьому Б.Колесников додав, що технічно потяги можуть розвивати й вищу швидкість, проте на сьогодні Україна не може забезпечити відповідних пасажиропотоків, щоб зробити рентабельними перевезення на вищих швидкостях.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 р. Південна залізниця підписала контракт з компанією «Hyundai Corporation» на постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху.

Відповідно до контракту, 6 електропоїздів буде поставлено до Євро-2012, ще 4 – після проведення чемпіонату. Потяги будуть здатні розвивати швидкість 160 км/год, що є першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського руху в Україні.