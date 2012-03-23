Польща і Україна на Євро-2012 запустять 5 додаткових поїздів до/з Києва та Львова

Варшава. Державні залізничні компанії Польщі та України на час проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 запустять п'ять додаткових поїздів на двох маршрутах: Київ-Варшава-Київ і Львів-Перемишль-Львів.

Як повідомила УНІАН польська компанія PKP Intercity, поїзди зі Львова до Перемишля відправлятимуться 9, 13 і 17 червня зі зворотним відправленням 10, 14 і 18 червня, а з Києва до Варшави і з Варшави до Києва – 25 червня і 2 липня.

PKP Intercity повідомила, що у зв'язку з різною шириною залізничних колій у Польщі та Україні пасажири деяких поїздів переходитимуть у польські поїзди, а в деяких випадках буде використано традиційну схему – заміна візків вагонів.

Польська компанія зазначила, що в червні курсуватимуть також 4 поїзди, які виконують зараз регулярні рейси за маршрутами Київ-Берлін, Київ-Варшава, Вроцлав-Перемишль-Київ, Перемишль-Львів (туди й назад).

Прес-служба компанії повідомила, що в поїздах, які регулярно курсують між Україною та Польщею, зараз доступно 2450 місць, не уточнивши, скільки осіб можуть скористатися додатковими поїздами.

Як повідомляв УНІАН, компанія PKP Intercity, що спеціалізується в Польщі на дальніх і міжнародних пасажирських перевезеннях, у лютому заявила про намір не підвищувати ціни на проїзд на час Євро-2012.

Довідка УНІАН. Квитки на регулярні поїзди до України - залежно від поїзда й маршруту - коштують від приблизно 40 до 150 євро, а поїздка між польськими містами-організаторами Євро-2012 (це Варшава, Вроцлав, Гданськ і Познань) - обійдеться від 10 до 40 євро.

Внутрішні перевезення в Польщі виконує також компанія Przewozy Regionalne (бренд ІnterRegio), квитки на поїзди якої коштують дешевше, але поїздка займає зазвичай більше часу.