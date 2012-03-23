«Укрзалізниця» планує зробити випуск євробондів відкритим

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» планує зробити випуск своїх єврооблігацій відкритим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на відкритті центру для підготовки машиністів повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Він не повідомив термінів і подробиць планованого розміщення.

Нагадаємо, в листопаді 2011 року віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Україні Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що «Укрзалізниця» планує в грудні 2011 року випустити євробонди.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») є органом управління залізничним транспортом загального користування. «Укразалізниця» була створена в грудні 1991 р. У сферу її управління входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

З 22 березня 2012 року набув чинності закон України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який визначає правові, економічні та організаційні особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100% акцій якого належать державі, на базі державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).