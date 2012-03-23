Польська PKP Intercity готується перевезти на Євро-2012 додатково 45 тис. пасажирів

Варшава. Польська компанія PKP Intercity на час проведення у Польщі Євро-2012 запустить усередині країни п'ятдесят додаткових поїздів, які зможуть перевезти понад 45 тисяч пасажирів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, зазначивши, що уболівальники також зможуть скористатися традиційним діючим сполученням між 4 містами-організаторами чемпіонату: Варшава, Вроцлав, Гданськ і Познань.

За даними компанії, окрім додаткових 50 поїздів, на матчі можна буде дістатися поїздами, які приїжджають за три години до початку матчу. Зворотне сполучення здійснюватиметься через 1,5 години після закінчення матчу або півгодини після закриття спеціально обладнаних місць трансляції матчів.

Кожен додатковий поїзд буде сформовано з 11 вагонів, що дозволить перевезти 800-900 осіб, а під час усього чемпіонату по всій Польщі курсуватиме 261 поїзд із 1700 вагонами.

Компанія повідомила, що уболівальники зможуть купити квитки у касах вокзалів, у «мобільних кондукторів», у спеціальних автоматичних «білетоматах», а також через Інтернет, зазначивши, що її веб-сторінка доступна також англійською, німецькою і російською мовами.

PKP Intercity також повідомила, що має намір запустити 12 додаткових поїздів сполученням з Чехією, 7 – з Російською Федерацією, 6 – з Німеччиною і 5 – з Україною.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity має намір, окрім звичайних квитків, продавати на Євро-2012 у рамках послуги Polish Рass спеціальні «проїзні», які дозволяють необмежену кількість поїздок від 3 до 27 днів вартістю від 70 до 230 євро.

Її головний конкурент – компанія Prezewozy Regionalne, що спеціалізується на регіональних перевезеннях, в рамках аналогічної послуги продаватиме квитки за ціною від 25 до 75 євро.

PKP Intercity і Prezewozy Regionalne минулого року у середньому за місяць перевозили близько 3 млн. і майже 10 млн. пасажирів, відповідно.

Довідка УНІАН. Польська влада очікують приїзду до країни на Євро-2012 від 800 тис. до 1 млн. уболівальників, більшість з яких, за даними прикордонників, прибудуть літаками, а поїздами пересуватимуться лише усередині Польщі.