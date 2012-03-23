ПЗ завершує роботи з електрифікації ділянки Лозова – Красноград - Полтава

Південна залізниця завершує роботи з електрифікації ділянки Лозова -Красноград - Полтава.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

На станціях Сахновщина та Красноград завершені будівельні, монтажні роботи і налагодження устаткування тягових підстанцій, які готові до підключення. Повністю завершена установка опор, фундаментів, анкерів від станції Красноград до станції Лозова. Завершене розкочування контактної підвіски на ділянках Красноград - Кегичівка і Лозова - Орелька. Основні роботи виконала ДАК «Енергетика».

Для робіт було залучено електромонтажний поїзд № 707. Також на станціях «Красноград» і «Лозова» проводять роботи з перебудови контактної мережі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках підготовки до Євро-2012 Південна залізниця побудувала чотири стаціонарні тягові підстанції - на ст. Красноград, Сахновщина, Карлівка (напрямок Полтава - Красноград - Лозова), а також підстанція Сагайдак (напрям Гребінка - Полтава), яка з лютого ц.р. вже працює на тягу поїздів. При цьому за всі попередні 20 років було побудовано всього дві стаціонарні тягові підстанції - в Ромодані (2002 р.) та Полтаві (2007 р.).

Всі чотири нові стаціонарні тягові підстанції блочно-модульного типу. Тут використовують найсучасніше обладнання: елегазові вимикачі, компактні розподільчі всіх напруг і т.д., що на порядок підвищує надійність тягового електропостачання і знижує експлуатаційні витрати. Потужність тягових підстанцій враховує перспективу розвитку інфраструктури залізниці та регіону в цілому.

Експлуатаційна протяжність ділянки Лозова - Красноград - Полтава становить 176 км; розгорнута - 314 км.