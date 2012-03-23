Південна залізниця реконструює станцію «Харків-Балашовський».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці, фахівці групи технічної документації Основ'янської дистанції сигналізації і зв'язку у встановлені терміни розробили проект з реконструкції і об'єднання двох станційних парків станції «Харків-Балашовський».

На сьогодні виконані підготовчі монтажні роботи. Найближчим часом почнуть роботи зі зміни колійного розвитку. Виконання робіт за даним проектом забезпечить безпечний прийом та відправлення пасажирських поїздів.

Під час реконструкції також буде оновлено фасад будівлі станції «Харків-Балашовський», проведена реконструкція прилеглої території. Дані роботи виконуються Харківським БМЕУ-2 (керівник Сергія КРЯЧКО).

Станція «Харків-Балашовський» після реконструкції відповідатиме європейським стандартам, запевнили на Південній залізниці.

Крім цього, на станції «Харків-Сортувальний» в Харківській вагонній дільниці № 1 працівники ШЧ-5 почали перемонтаж електричних схем постів ЕЦ і перебудови підлогового обладнання для реалізації нового проекту у зв'язку із проведеною реконструкцією ремонтно-екіпірувального депо для обслуговування міжрегіональних прискорених пасажирських поїздів HUNDAI і SKODA.