Польська PKP Kargo заплатить 20 млн дол штрафу за порушення конкуренції

Варшава. Найбільший у Польщі залізничний перевізник вантажів компанія PKP Kargo програла суперечку з Антимонопольним комітетом (UOKiK), що триває з половини 2009 року, про порушення конкуренції і зобов'язана заплатити 20 млн дол штрафу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі UOKiK, Апеляційний суд цього тижня підтвердив правильність прийнятого Антимонопольним комітетом рішення, яким він зобов'язав компанію припинити практику, яка порушує конкуренцію, і заплатити штраф 60 млн злотих (1 USD = 3,1 PLN).

Комітет повідомив, PKP Kargo відмовлялася надавати знижки на свої послуги компаніям, які були її конкурентами, що є порушенням антимонопольного законодавства.

«Компанія скористалася правом і оскаржила рішення. Суди наступних інстанцій підтвердили правильність рішення UOKi», - зазначила прес-служба комітету.

Нагадаємо, раніше в 2004 році PKP Cargo вже була оштрафована за порушення конкуренції на суму близько 13 млн доларів (за поточним курсом).

Як повідомляв УНІАН, PKP Cargo, що входить в державну акціонерну компанію PKP Group, минулого року зайняла більше 50% ринку вантажних перевезень у Польщі.

Довідка УНІАН. Польський уряд акціонував державну компанію PKP в PKP Group в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни, згідно з вимогами Євросоюзу, до якого Польща приєдналася в 2004 році.