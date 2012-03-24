У ДТП в Угорщині постраждало шестеро українців

В Угорщині в дорожньо-транспортній пригоді постраждало шестеро українців.

Про це повідомляє прес-служба МНС України з посиланням на інформацію Посольства України в Угорщині.

За даними дипустанови, 22 березня на автомагістралі у напрямку з м.Будапешт до м.Нодьконіжа зіткнулися мікроавтобус, в якому перебували шість громадян України, та легковий автомобіль.

Внаслідок ДТП 6 українців отримали легкі травми та після надання їм першої медичної допомоги були одразу ж виписані.

За фактом події порушено кримінальну справу проти водія українського мікроавтобуса, яку розслідує Управління поліції округу Шомодь.