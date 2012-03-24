У ДТП в Угорщині постраждало шестеро українців
15:48, 24 березня 2012Транспорт/Звя'зок
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В Угорщині в дорожньо-транспортній пригоді постраждало шестеро українців.
Про це повідомляє прес-служба МНС України з посиланням на інформацію Посольства України в Угорщині.
За даними дипустанови, 22 березня на автомагістралі у напрямку з м.Будапешт до м.Нодьконіжа зіткнулися мікроавтобус, в якому перебували шість громадян України, та легковий автомобіль.
Внаслідок ДТП 6 українців отримали легкі травми та після надання їм першої медичної допомоги були одразу ж виписані.
За фактом події порушено кримінальну справу проти водія українського мікроавтобуса, яку розслідує Управління поліції округу Шомодь.
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