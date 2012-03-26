ПЗ відправила на підготовку поїзні бригади для електропотягів «Шкода»

Південна залізниця відправила на підготовку поїзні бригади для електропотягів «Шкода».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі підприємства, 26 березня до Харківського центру професійної освіти Південної залізниці прибуває група працівників поїзних бригад, які пройдуть двотижневе навчання для роботи на електропотягах «Шкода».

Навчання пройдуть 42 провідники і 7 начальників потягів Харківської вагонної ділянки. У 72-годинній програмі навчання близько десятка дисциплін, зокрема вивчення будови, експлуатації та обладнання «Шкоди», а також ділової етики і культури обслуговування пасажирів, англійської мови. Після навчання буде проведено диференційоване тестування.

Крім того, чергову групу фахівців депо електровоза Харків-«Жовтень» Південної залізниці відправлено на навчання до Чехії. 25 березня до навчального центру компанії «ŠKODA VAGONKA a.s.» направлено головного технолога депо, майстра, слюсарів з ремонту рухомого складу і машиністів. Перша група фахівців депо, що складається тільки з машиністів, пройшла навчанні в Чехії на початку березня.

Довідка УНІАН. Перший двоповерховий електропотяг подвійного живлення «Шкода» прибув до Харкова 25 березня. Планується, що потяги «Шкода» курсуватимуть кільцевими маршрутами Харків – Донецьк – Маріуполь – Донецьк – Дніпропетровськ – Харків і Харків – Дніпропетровськ – Донецьк – Луганськ – Донецьк – Харків.

У найближчий день «Шкода» пройде необхідні митні процедури, потім – пуско-налагоджувальні роботи і підготовку до випробувань. Випробування потягів, які працюють як на постійному, так і на змінному струмі, проводитимуться на ділянках Лозова – Слов’янськ (постійний струм) і Бориспіль – Баришівка (змінний струм).

До складу електропотяга входять шість двоповерхових вагонів, з них два – головні моторні з кабінами керування. Кількість місць – 636, з них 46 – першого класу і 590 – другого. Згідно з заявкою Південної залізниці, в одному з вагонів облаштовано міні-бар. До послуг пасажирів – система Wi-Fi, розетки живлення і таке інше. У потягах передбачені місця для інвалідів на візках.

Нагадаємо, 16 березня до Харкова прибув перший швидкісний потяг Hyundai південнокорейського виробництва.