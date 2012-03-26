Білорусь і Росія домовилися про відновлення авіарейсів Мінськ-Москва

Мінськ. Авіаційні влади Білорусі і Росії домовилися про відновлення рейсів Мінськ-Москва.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам заступник генерального директора «Белавіа» Ігор Чергінець.

«Зараз завершується реєстрація пасажирів рейсів, які мали відлетіти з Мінська до Москви сьогодні о 7.00 і 9.00. Сподіваюся, поки відбувається прес-конференція, рейси вже вилетять», - сказав заступник гендиректора «Белавіа».

І.Чергінець також відзначив, що «Белавіа» компенсує вартість квитків на рейси Мінськ-Москва.

«Авіакомпанія «Белавіа» компенсує вартість квитків на рейси між Москвою і Мінськом і безплатно здійснює процедуру перебронювання квитків», - сказав І.Чергінець.

Як повідомлялося, сьогодні вранці о 6.35 «Белавіа» одержала телеграму з Москви, в якій йшлося, що російська авіаційна влада перервала повітряне сполучення між Мінськом і Москвою, відкликавши дозвіл на польоти «Белавіа».

За неофіційною інформацією, причиною відміни стало рішення російської компанії "Росавіація" про позбавлення "Белавіа" ліцензії, про що російська сторона повідомила білоруську телеграмою. У відповідь Мінськ відмовився приймати московські рейси.

Джерело в Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі стверджує, що авіасполучення було перерване з вини російської сторони. Москва, нібито, намагається одержати дозвіл на більшу кількість рейсів до Мінська, але білоруська сторона не погоджується, мотивуючи це домовленістю про паритетну кількість рейсів.

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