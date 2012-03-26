30 березня у Київському метрополітені відбудеться День відкритих дверей

КП «Київський метрополітен» запрошує киян на День відкритих дверей, який відбудеться 30 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відвідувачам запропонують бліц-презентацію діяльності метро, екскурсію підземними об’єктами станцій, а також відповіді на усі питання щодо роботи метрополітену.

Взяти участь в акції запрошуються усі бажаючі віком від 18 років.

Попередня реєстрація проводиться 28 та 29 березня за телефонами: 238-44-25 і 238-54-68.