Уболівальники «Динамо (Київ)» розмалювали 3 вагони поїзда Київ-Маріуполь

Уболівальники футбольного клубу «Динамо (Київ)», які їхали в Маріуполь на матч прем'єр-ліги «Іллічівець» - «Динамо (Київ)», у ніч на 25 березня розмалювали 3 вагони поїзда № 84 Київ-Маріуполь. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

"Двері, вікна, стіни, стелі, тамбури і дзеркала вагонів № № 5, 6 і 7 були сильно розмальовані маркерами і фарбою, а також обклеєні різними стікерами з символікою« Динамо (Київ)», ультрас і свастикою", - зазначає прес-служба Донецької залізниці.

На даний час співробітниками Лінійного відділу транспортної міліції на ст. Маріуполь проводиться дослідча перевірка, попередня кваліфікація - хуліганство.

Залізничники підраховують завдані збитки і приводять вагони у належний стан. Зокрема, в даний час 2 вагони вже відремонтовано поточним ремонтом і 1 вагон відчеплено на відчіпний.

Як зазначає дорога, дії хуліганів не тільки призводять до значного матеріального збитку, але в умовах дефіциту рухомого складу тимчасове виведення його з експлуатації може негативно позначитися на перевізному процесі.