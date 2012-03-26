На київському вокзалі встановлено термінал для роздруку квитків, замовлених через Internet

«Укрзалізниця» встановила на станції Київ-Пасажирський дослідний зразок терміналу самообслуговування з роздруку проїзних документів, замовлених через Internet. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УЗ.

Автомат установлено на станції Київ-Пасажирський поруч із касою для обслуговування пасажирів, які придбали проїзні документи через систему «Е-квиток».

«У зв'язку з тим, що законодавство України при посадці в поїзд не дозволяє пасажирові сідати в потяг із квитком, придбаним через Internet, на великих вокзалах були організовані окремі каси, де пасажир може отримати роздрукований квиток на стандартному бланку. На сьогоднішній день ми автоматизували цю процедуру. Тепер пасажир, не звертаючись до кас, має можливість самостійно роздрукувати проїзний документ за допомогою терміналу за наявним номером або через штрих-код замовлення. Процедура займає всього 30-40 секунд», - розповів головний інженер Головного пасажирського управління "Укрзалізниці" Євген Дихне.

На думку головного інженера, електронний термінал самообслуговування стане затребуваним серед пасажирів і зніме навантаження з залізничних кас. "Зараз термінал повинен пройти перевірку, зокрема, під час пікових перевезень на Великодні свята», - зазначив Є.Дихне.

За даними УЗ, тенденція зростання попиту на послугу «Е-квиток» збільшується з року в рік. Так, протягом 2009 р. через мережу було придбано близько 83.5 тис. квитків, 2010 р. - 132.5 тис. квитків, а 2011 рік став рекордним з продажу квитків через Internet - 693.9 тис. квитків.

У поточному році вже придбано 363 тис. квитків, із початку впровадження послуги - більше 1 млн шт.