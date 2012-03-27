Генпрокуратура порушила справу відносно держслужбовців Ізмаїльського морпорту

Головне управління правозахисної діяльності, протидії корупції і злочинності у сфері транспорту і оборонно-промислового комплексу Генеральної прокуратури України порушило кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ДП «Ізмаїльський морський торговий порт» (Одеська область).

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Як зазначили у відомстві, держслужбовці, «використовуючи своє службове положення на користь третіх осіб і порушуючи вимоги законодавства щодо виконання вантажних робіт із забруднюючими речовинами, навмисно не здійснили заходів з стягнення із суб'єктів господарювання плати за очищення приміщень та території порту від залишків забруднюючих вантажів».

За даними Генпрокуратури, натомість підозрювані співробітники порту організували виконання вказаних робіт співробітниками порту за рахунок порту, чим нанесли збитки держпідприємству на суму більш ніж 10 млн грн.

Досудове слідство по даній справі триває.