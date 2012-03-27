ПЗ відправила 5 локомотивних бригад на підготовку для роботи на Hyundai Rotem

Придніпровська залізниця (ПЗ) відправила у Лубенський центр професійної освітиПівденної залізниці 5 локомотивних бригад у складі машиніста і помічника машиніста Дніпропетровського моторовагонного депо на підготовку для роботи на швидкісних електропотягах HRCS2 «Hyundai Rotem».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, навчання машиністів триватиме з 19 березня по 21 квітня 2012 р.

Кандидатів на навчання відповідно до положення про проведення професійного відбору відібрано за віковими та професійними критеріями.

Лубенський центр професійної освіти Південної залізниці підготує машиністів і помічників машиністів електропотягів «Hyundai Rotem» не тільки для Придніпровської магістралі, але й для решти залізниць України. До участі у навчальному процесі запрошено іноземних фахівців з експлуатації швидкісних корейських локомотивів.

Нагадаємо, що на Південній залізниці зараз перебувають два електропотяги виробництва «Hyundai Rotem», ще два надійдуть до Харкова у другій декаді квітня. Їх випробування за участю фахівців Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Південної залізниці і заводу-виробника почнуться наступного тижня, а в дослідну експлуатацію швидкісні електропотяги надійдуть у першій декаді травня.