ОЗ має намір залучити кредит у розмірі 833 млн. грн

Держпідприємство "Одеська залізниця" (ОЗ) оголосило тендер на залучення кредитної лінії на загальну суму 832,965 млн. грн або еквівалент в іноземній валюті.

Про це сказано у повідомленні ОЗ, розміщеному у "Віснику державних закупівель".

Кошти буде залучено протягом 2012-2015 років вісьмома лотами по 100 млн. грн і одним лотом на 32,965 млн. грн.

Конкурсні пропозиції приймаються до 24 квітня 2012 року, розкриття конкурсних пропозицій відбудеться того ж дня.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської і Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила завантаження на 11,7% у порівнянні з 2010 роком - до 31 млн. тонн вантажів.