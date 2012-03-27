Залізниці України з початку року збільшили завантаження зерна у 2,2 раза

Залізниці України з 1 січня по 26 березня 2012 року завантажили 5,322 млн. тонн зерна – у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними «Укрзалізниці», з початку 2012 року завантажено 83,281 тис. вагонів. Добове завантаження становило 980 вагонів – майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

На експорт з 1 січня по 26 березня 2012 року у напрямку портів було завантажено 72,226 тис. вагонів, на внутрішній ринок було завантажено 11,055 тис. вагонів.

Південна залізниця завантажила 1,823 млн. тонн, Південно-західна залізниця – 1,410 млн. тонн, Одеська – 1,244 млн. тонн, Львівська – 2,56 млн. тонн, Придніпровська – 413 тис. тонн, Донецька – 175,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, залізниці України у січні-лютому 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 1,2% у порівнянні з січнем-лютим 2011 року – до 66,8 млн. тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 2,6%.

У січні-лютому 2012 року підприємства транспорту України перевезли 122,6 млн. тонн вантажів – на 1,4% менше, ніж у січні-лютому 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-лютому скоротився на 5,6% – до 63,7 млрд. т/км.