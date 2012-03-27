«Укрзалізниця» у процесі акціонування збереже галузеву медицину

Залізничну медицину буде збережено в структурі публічного акціонерного товариства, яке буде створено в ході акціонування залізничного транспорту.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), це передбачено Законом України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування».

«Згідно з п. 3 статті 2 розділу II «Особливості створення і функціонування товариства» Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», товариство утворюється… на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ і організацій залізничного транспорту загального користування, що реорганізовуються шляхом злиття (далі – підприємства залізничного транспорту)», – сказано в повідомленні «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» відзначають, що до установ і організацій залізничного транспорту загального користування належать установи охорони здоров'я, навчальні заклади, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері транспорту, а також вищі навчальні заклади I рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.

«Медичні установи на залізничному транспорті не представляють своєї діяльності за межами області. Паралельно з цим залізничникам також важко уявити свою галузь без галузевої медицини. Саме тому програмою реформування залізничного транспорту передбачено функціонування у складі Державного акціонерного товариства «Українські залізниці» медичних установ, які ввійдуть до статутного фонду товариства і здійснюватимуть свою діяльність на госпрозрахунковій основі», - цитує прес-служба в.о. начальника Головного управління медичних установ «Укрзалізниці» Івана Ткачука.

Довідка УНІАН. У системі медичних установ «Укрзалізниці» налічується 96 медичних установ, зокрема 75 лікарень, 17 самостійних поліклінік і 4 станції переливання крові. На медичному обслуговуванні в цих установах перебуває 1,3 млн. чоловік.