Київський метрополітен має намір залучити кредитну лінію на 125 млн. грн

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» оголосило тендер на залучення кредитної лінії на суму 125 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Державних закупівель.

Тендерні пропозиції приймаються до 27 квітня 2012 року, розкриття пропозицій відбудеться того ж дня.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен – це багатопрофільне підприємство, сучасний складний інженерний комплекс. У його складі діє 11 експлуатаційних служб, 3 електродепо, майстерні з ремонту рухомого складу, дирекція будівництва метрополітену.

У 2011 році КП "Київський метрополітен" одержало чистий збиток у розмірі 320,7 млн. грн. Протягом 2011 року Київський метрополітен перевіз 519 млн. пасажирів - на 3% більше, ніж роком раніше.