Вартість будівництва метро на Троєщину перевищує 11 млрд грн

Вартість будівництва четвертої лінії столичного метрополітену орієнтовно становить 11 млрд 212 млн. грн, з яких на будівництво першої ділянки потрібно 6 млрд. 972 млн. грн, другої – 4 млрд 239 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Інвестиційний проект будівництва цієї лінії метро буде винесено на перший Київський інвестиційний форум.

Як відзначає міська влада, нова лінія метрополітену є пріоритетом модернізації транспортної інфраструктури столиці до рівня міжнародних стандартів, як це заплановано ініціативою «Першокласна інфраструктура» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Ця гілка метрополітену дасть можливість вирішити транспортну проблему близько 500 тис. жителів лівобережних районів Києва (Деснянського і Дніпровського), зокрема житлових масивів Воскресенський, Райдужний, Вигурівщина-Троєщина, а також забезпечить швидкий транспортний зв'язок цих районів із правобережною частиною міста. Лінія складатиметься з двох ділянок: ділянки від станції «Глибочицька» до станції «Райдужна» з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина і ділянки від станції «Вулиця Милославська» до станції «Проспект Ватутіна».

Передбачається, що нова лінія буде забезпечена новими комфортабельними вагонами метро і високотехнологічним устаткуванням з високим рівнем інновацій, зокрема в плані енергозбереження. Лінія метро складатиметься з 12 станцій, пасажиропотік досягатиме 40,8 тис. чоловік на годину.

Влада розраховує, що лінія, крім того, що істотно поліпшить транспортне сполучення, матиме й соціальний ефект, оскільки буде створено близько 2,5 тис. робочих місць.

«Ця ініціатива потребує великого обсягу інвестицій, тому було ухвалено рішення запропонувати приєднатися до цього проекту інвесторам на умовах державно-приватного партнерства», – заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Схемою співпраці передбачено, що інвестор відповідатиме за фінансування, будівництво, закупівлю устаткування і оперативне управління процесом, а міська влада – за вирішення земельних питань, надання активів, регулювання тарифів і контроль над виконанням інвестором своїх зобов'язань перед громадою Києва.

Як повідомляв УНІАН, у січні голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про включення проекту будівництва четвертої гілки Київського метрополітену до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій.

Заступник голови КМДА Р.Крамаренко в інтерв'ю газеті «Ділова столиця» поінформував, що генерального підрядника будівництва метро на Троєщину визначать на міжнародному конкурсі. Він відзначив, що будівництво лінії метрополітену на Троєщину оцінюється в 14 млрд грн. За його словами, «за бюджетні кошти місто будуватиме цю лінію впродовж 15 років». «Якщо ж інвестори вкладуть необхідну суму зараз, ми зможемо запустити гілку вже через три роки, а потім впродовж 15 років розрахуємося з партнерами», - сказав Р.Крамаренко.

Він також підтвердив, що якщо будуть вкладення від інвесторів, то ця гілка метро буде передана в концесію. «Ми плануємо створити підприємство – замовника будівництва, якому надамо землевідведення і проектну документацію. Потім сформуємо пул інвесторів для фінансування його діяльності. Після завершення будівельних робіт інвестори визначать компанію-оператора, яка займатиметься експлуатацією лінії, але сама лінія надійде на баланс міста», - додав заступник голови КМДА.

Водночас Р.Крамаренко підтвердив, що зараз продовжуються переговори з китайськими і японськими компаніями, які раніше планувалося залучити до будівництва метро на Троєщину.

У середині лютого Р.Крамаренко повідомив, що найважливішими проектами, які буде презентовано на інвестиційному форумі, визначено будівництво четвертої лінії метрополітену у напрямку мікрорайонів "Вигурівщина-Троєщина", будівництво міжнародного ділового району "Київ", технопарку "Bionic Hill" і модернізація мереж водопостачання та водовідведення міста ПАТ "АК "Київводоканал", яка запланована в рамках програми "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки”.