Потяг «Вікінг» може почати щоденне курсування до кінця 2012 року

Потяг комбінованих перевезень «Вікінг» може почати щоденне курсування до кінця 2012 року.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков за підсумками зустрічі з міністром економіки і стабільного розвитку Грузії Вірою Кобалія, міністром транспорту і комунікацій Литовської Республіки Єлігіюсом Масюлісом, заступником міністра транспорту і комунікацій Республіки Білорусь Олександром Шишком і міністром транспорту і дорожньої інфраструктури Молдови Анатоліє Шалару, яка відбулася сьогодні, 27 березня, в Батумі (Грузія).

«Необхідно збільшувати частоту курсування «Вікінга» і прагнути до того, щоб через вісім місяців «Вікінг» почав курсувати щодня - саме тоді це буде вигідно для вантажовідправників. Ми маємо створити маркетингову групу, яка розробить відповідну стратегію», - сказав Б.Колесніков.

Він також повідомив, що з метою залучення транзитного вантажопотоку Україна реалізує ряд заходів, спрямованих на створення максимально сприятливих умов при здійсненні транзитних перевезень. Зокрема, постановою уряду України визначено, що тривалість митного контролю товару, який переміщається транзитом через митну територію України в контейнері, у разі проведення попереднього документального контролю не повинна перевищувати чотирьох годин.

Крім того, учасники зустрічі відзначили необхідність розвитку залізнично-поромного сполучення, зокрема, залучення додаткової вантажної і клієнтської бази і формування конкурентоспроможної тарифної політики.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічевськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів територією України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до чинних тарифів.

За січень-лютий 2012 року поїздом «Вікінг» залізницями України перевезено 1,991 TEU, територією Білорусі перевезено 8,7 тис. TEU. Територією Литви в 2011 році «Вікінг» перевіз 56 тис. TEU - на 34% більше, ніж у 2010 році.