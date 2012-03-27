Автопром перегляне техумови з оснащення автобусів ременями безпеки

Українські автовиробники переглянуть технічні умови на колісні транспортні засоби щодо обов'язкового оснащення автобусів ременями безпеки, обмежувачами швидкості, тахографами автобусів, призначеними для перевезення пасажирів (окрім міських і приміських маршрутів).

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, таке рішення було прийняте за підсумками наради з автовиробниками з питань удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті загального користування, що відбулася 23 березня.

«Технічної проблеми у випуску автобусів з ременями безпеки в нас немає», - цитує прес-служба міністерства заступника голови правління корпорації «УкрАВТО» Олега Папашова.

За словами голови правління ВАТ «Черкаський автобус» Віталія Раабе, його підприємство вже випускає обладнані ременями автобуси на експорт.

За словами заступника міністра інфраструктури Володимира Корнієнка, наявність на всіх транспортних засобах перевізника ременів безпеки враховуватиметься на конкурсах з розподілу маршрутів.