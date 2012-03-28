"Повітряний" конфлікт загострюється: «Белавіа» вважає умови Росії неприйнятними

Мінськ. Національна авіакомпанія «Белавіа» готова до конкуренції з іншими авіакомпаніями, але вважає умови, що диктуэ російська сторона, неприйнятними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це йдеться в коментарі генерального директора НАК «Белавіа» Анатолія Гусарова, поширеному 27 березняі ввечері.

«На заяву російської сторони про те, що білоруська сторона заборонила авіакомпаніям Російської Федерації виконання рейсів до Мінська, хотілося б зауважити, що саме Росавіація надіслала нам телеграму про відкликання дозволу на виконання польотів і білоруська авіаційна влада змушена була ухвалити адекватне рішення», - наголошує А.Гусаров.

Він зазначив, що «Белавіа» готова вести переговори, але піддаватися на шантаж не має наміру.

«Ми готові до конкуренції, і це підтверджує присутність на білоруському авіаринку значної кількості міжнародних авіакомпаній. Проте умови, які диктуються нам російською стороною, неприйнятні, оскільки в першу чергу формують на ринку хвору конкуренцію, яка витісняє інших учасників ринку і зрештою позначиться на інтересах пасажирів», - підкреслює А.Гусаров.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Росавіація, починаючи з 07.00 ранку, в односторонньому порядку відкликала дозвіл на виконання рейсів за маршрутом Мінськ-Москва, виданий в суботу, 24 березня, до 30 березня поточного року.

У Росавіації, у свою чергу, стверджують, що білоруська сторона намагалася адміністративними заходами скоротити кількість рейсів російських авіакомпаній з 35 до 28 рейсів на тиждень. При цьому Угода про повітряне сполучення між Росією і Білоруссю не передбачає будь-якого регулювання за кількістю польотів і кількістю авіакомпаній як для білоруської, так і для російської сторін в повітряному повідомленні між країнами.

«В останній зимовий сезон до 25 березня цього року, згідно домовленостей, російські і білоруська авіакомпанії мали право виконувати по 35 рейсів на тиждень. Авіакомпанія «Белавіа» літала по п'ять разів на добу, а з російського боку – щодня по одному рейсу виконували авіакомпанії «Ютейр» і «С7» (Сибір), і три рейси – «Аерофлот»», - йдеться в повідомленні Росавіації.

До закріплення своїх домовленостей в установленому порядку сторони ухвалили рішення на користь пасажирів російської і білоруської авіакомпаній підтвердити польоти між Москвою і Мінськом в повному обсязі по п'ять рейсів на добу до 29 березня, коли мають відбутися переговори сторін у Москві.

«Російська сторона виступає за зняття будь-яких обмежень в повітряному сполученні між Російською Федерацією і Білоруссю, результатом чого стане зменшення вартості авіаквитків для пасажирів», - підкреслюється в повідомленні Росавіації.