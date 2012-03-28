Розроблено тимчасовий порядок видачі іноземцям дозволів на пасажирські перевезення

Міністерство інфраструктури України розробило проект наказу «Про затвердження Тимчасового порядку оформлення та видачі іноземним перевізникам дозволів для здійснення перевезень пасажирів (вболівальників, гостей та учасників чемпіонату) між пунктами, розташованими на території України, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу» .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Як зазначають у повідомленні, для транспортування пасажирів іноземними перевізниками їм необхідно отримати дозвіл українського центрального органу виконавчої влади з питань автомобільного транспорту, відповідно до міжурядових Угод про міжнародне автомобільне сполучення.

Згідно з проектом наказу Мінінфраструктури, оформлення та видача дозволів для перевезення іноземних пасажирів - гостей чемпіонату буде проводитися за фактом прибуття автомобільного транспортного засобу з кількістю місць для сидіння більше 9 (включаючи місце водія), при пред'явленні документа про допуск до здійснення перевезень пасажирів відповідно до норм національного законодавства країни реєстрації транспортного засобу (ліцензія), реєстраційних документів на автомобіль, водійських посвідчень, списку пасажирів.

Крім того, автобус повинен відповідати технічним вимогам відповідно до положень Угоди INTERBUS.

У міністерстві відзначили, що іноземний перевізник забезпечується дозволами для перевезення пасажирів по Україні, необхідними йому виключно для конкретної поїздки. Використовувані дозволу підлягають обов'язковому поверненню в структурні підрозділи уповноваженого органу. Термін дії дозволів - 14 календарних днів до Євро-2012 і 14 календарних днів після чемпіонату.

Передбачається, що дозволи для здійснення перевезень гостей футбольного турніру є безкоштовними. «Перевізники тільки сплатять за поліграфічне оформлення дозволу, видачу, облік, зберігання дозволів, телефонні/телефаксні з'єднання та друк необхідних документів», - йдеться в прес-релізі.