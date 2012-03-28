Південна залізниця розпочала випробування електропоїзда «Хюндай»

Південна залізниця (ПЗ) розпочала випробування першого електропоїзда «Хюндай».

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, на початку тижня до Харкова прибув вагон-лабораторія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, який візьме участь у випробуваннях електропоїзда.

Протягом 35 днів залізничники поведуть весь перелік необхідних практичних випробувань складу. Зокрема, для ходових випробувань гальмівних «Хюндай» буде завантажуватися піском до повної вантажопідйомності - 116,2 тонни (знадобиться 2324 мішка по 50 кг кожен).

Начальник Південної залізниці Віктор Остапчук відзначив високу якість електропоїздів, вироблених фірмою «Хюндай».

«Уже перші пробні поїздки на коліях станції Харків-Сортувальний та ділянці Харків - Золочів показали, що «Хюндай», у порівнянні з рухомим складом, який нині експлуатується в Україні, - це потяг четвертого або п'ятого покоління, поїзд майбутнього. Зараз він проходить всі необхідні випробування, як того вимагає порядок сертифікації нового рухомого складу в Україні. Хоча, наприклад, щодо вібрації, плавності ходу, рівня шуму відразу можна ставити оцінку «відмінно з плюсом». Жорстке зчеплення, вторинне ресорсне підвішування, міжвагонні герметичні суфле, - всі ці конструкційні особливості «Хюндай» працюють на комфорт пасажирів, на порядок підвищують плавність ходу і шумоізоляцію», - зазначив начальник Південної залізниці.

Довідка УНІАН. Перший електропотяг «Хюндай» прибув до Харкова 16 березня, другий - 17 березня. Наступні два електропоїзд прибудуть на залізницю в середині квітня.