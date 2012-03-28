В Європі домовилися про подальше зниження тарифів на послуги роумінгу

Брюссель. Представники Європейського парламенту, Ради ЄС та Єврокомісії домовилися щодо подальших кроків, спрямованих на зменшення вартості послуг роумінгу в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідне рішення було досягнуто сьогодні.

“Ці правила приведуть до структурного та довготривалого рішення проблеми високих цін використання мобільних телефонів та інших приладів під час подорожей в ЄС. Європейський парламент очікує схвалити цю угоду у травні 2012 року, а Рада – в червні, щоб нові правила набули чинності з 1 липня 2012 року”, - зазначається в повідомленні прес-служби.

Нові правила, зокрема, передбачають можливість для споживачів, починаючи з 1 липня 2014 року, укладати окремий контракт на послуги роумінгу з іншими провайдерами, ніж тим, з яким укладено контракт про внутрішні послуги мобільного зв’язку. При цьому номер абонента в роумінгу при укладенні контракту з іншим постачальником послуг не змінюватиметься, а при перетині кордону телефон переключатиметься на мережу постачальника послуг роумінгу автоматично.

Крім того, нові правила передбачають можливість віртуальним операторам зв’язку, які не мають власних мереж, отримувати доступ до мереж інших операторів за регульованою оптовою ціною. На думку представників органів влади ЄС, це також сприятиме розвитку конкуренції на ринку мобільного зв’язку, а відтак – зменшенню вартості послуг, в тому числі в роумінгу.

Крім того, нові правила передбачають надання можливості власникам смартфонів та інших пристроїв, що дають можливість виходу до Інтернет, самостійно вибирати мережу, до якої приєднуватися, під час перебування в роумінгу.

Керівники ЄС також вирішили встановити нові максимальні ціни на послуги роумінгу з 1 липня 2012 року.

Так, з липня 2012 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,29 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,08 євро, на текстові повідомлення (СМС) – 0,09 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,70 євро за мегабайт.

З липня 2013 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,24 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,07 євро за хвилину, на СМС – 0,08 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,45 євро за мегабайт.

З липня 2014 року максимальний тариф на вихідні дзвінки у роумінгу становитиме 0,19 євро за хвилину, на вхідні дзвінки – 0,05 євро за хвилину, на СМС – 0,06 євро, на послуги мобільного Інтернету – 0,20 євро за мегабайт.