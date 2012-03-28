УЗ оголосила конкурс на відбір компанії для харчування пасажирів 10 Hyundai

"Укрзалізниця" оголосила конкурс на відбір компанії для надання кейтерингових послуг (організація харчування) пасажирам 10 швидкісних електропоїздів Hyundai. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці".

Зокрема, йдеться про організацію харчування пасажирів під час подорожі з можливістю поповнення запасів на станціях Київ, Донецьк, Харків, Львів, Дніпропетровськ.

У складі міжрегіонального електропоїзда Hyundai є один вагон з буфетом, оснащений холодильником, конвенційною духовою шафою, мийкою для рук, приміщенням для збереження продуктів і двома сервісними візками.

У приміщенні буфета не буде столиків і стільців, адже споживання продуктів пасажирами передбачається на своєму місці, як у літаках.

Компанія, яка обслуговуватиме пасажирів харчуванням, має впродовж одного рейса нагодувати 579 чоловік. Передбачено, що пасажирам першого і другого класів надаватимуться ланч-бокси, для другого класу також передбачено економ-ланч.

«В "Укрзалізниці" впевнені, що для покращення рівня обслуговування пасажирів до сфери організації харчування в поїздах має прийти спеціалізована компанія, яка має технічні можливості і досвід громадського харчування», - наголошується в повідомленні прес-центру.