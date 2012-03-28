Потяг Дніпропетровськ–Красноград–Дніпропетровськ курсуватиме з вокзалу Дніпропетровськ-Головний

Придніпровська залізниця нагадує своїм пасажирам про те, що з 1 квітня 2012 року потяг № 6172/6173, 6174/6175 Дніпропетровськ-Південний – Красноград – Дніпропетровськ-Південний курсуватиме сполученням Дніпропетровськ-Головний – Красноград – Дніпропетровськ-Головний. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ДП «Придніпровська залізниця».

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