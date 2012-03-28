Власник судна Kowissa сподівається на об'єктивне рішення апеляційного суду

Панамська компанія Kowissa AG сподівається на об'єктивне рішення апеляційного суду у справі про затримання під арештом в Керченському порту судна Kowissa, що належить цій компанії.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив представник компанії Kowissa AG Ігор Петросенко.

За його словами, засідання суду має відбутися 29 березня.

І.Петросенко повідомив, що судно Kowissa було придбано компанією Kowissa AG у 2010 році в української компанії «Морський стандарт». Для оформлення операції купівлі-продажу судно було виведено з територіальних вод України, при цьому на такий вихід були одержані всі необхідні документи митних органів.

«Керівництво Державного митного комітету і керівництво Кримської митниці дали дозвіл. У листопаді-грудні 2010 року судно було оформлено у режимі транзиту і виведено на територію Керченської протоки. Через тиждень судно знову було заведено в порт Керч і капітально відремонтовано на Керченському судоремонтному заводі», - сказав він.

Після ремонту судно почало здійснювати діяльність у сфері торгового мореплавання в акваторії Керченської протоки, проте, за словами І.Петросенка, у 2011 році Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом контрабанди, оскільки, на їх думку, операція купівлі-продажу судна з боку панамської компанії була проведена не уповноваженими особами.

«15 грудня 2011 року силами Прикордонної служби України і СБУ на підставі винесеної за день до цього постанови суду про порушення кримінальної справи за фактом контрабанди на судно були висаджені оперативні працівники СБУ і Прикордонної служби, які заявили про те, що дане судно є предметом контрабанди. У примусовому порядку судно відбуксирували в порт Керч. Підставою для арешту судна стало те, що на судні, за їх словами, відсутні належні суднові документи. Кримська митниця заявила, що в 2010 році переоформлення судна здійснювалося без її дозволу. Було порушено кримінальну справу, і судно було визнано речовим доказом», - сказав він.

10 лютого 2012 року на підставі протоколу про порушення митних правил суд ухвалив рішення про конфіскацію судна на користь держави Україна.

«Я подав апеляційну скаргу, оскаржив усі ці дії. Завтра відбудеться найважливіше засідання суду апеляційної інстанції, рішення якого неможливо оскаржити. Якщо судно буде конфісковане, Україна набуде слави, порівнянної із сомалійськими піратами, коли іноземне судно вилучається унаслідок послідовних і узгоджених дій Прикордонної служби, СБУ, митниці і прокуратури. У такому становищі можуть опинитися багато інших судновласників», - додав представник компанії Kowissa AG І.Петросенко.