В Іспанії понад тисячу залізничних і авіарейсів скасовано через страйк

Загальний страйк, який пройде в Іспанії у четвер, 29 березня, призвів до скасування понад 600 залізничних і 488 авіарейсів.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на іспанські ЗМІ, загальний страйк проводиться на заклик провідних профспілок Іспанії - Загального союзу трудящих (UGT) і Робочих комісій (CCOO) проти прийнятої новим урядом Маріано Рахоя трудової реформи і скорочення соціальних програм.

Авіакомпанія Iberia із 342 рейсів, запланованих на четвер, скасувала 222 рейси, Air Nostrum - 202 рейси, Europa - 64 рейси.

Державна залізнична компанія Renfe офіційно оголосила про скасування понад 600 рейсів дальнього і середнього напряму.

На сайтах авіакомпаній і Renfe пасажирам пропонується обміняти квитки на пізніші терміни або отримати назад гроші.

Іспанська влада оголосила сьогодні про посилення заходів безпеки у день проведення загального страйку. До Мадрида додатково перекинуто понад тисяча поліцейських із спецпідрозділів з боротьби з масовими заворушеннями. З них створюються мобільні загони швидкого реагування у складі 50 осіб, які оперативно виїжджатимуть до місць зіткнень маніфестантів з поліцією.