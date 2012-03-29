«Укрзалізниця» планує підвищити посадові оклади на 19%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в 2012 році підвищити тарифні ставки і посадові оклади на 19,1%.

Як зазначають у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці» з посиланням на заступника генерального директора «Укрзалізниці» Сергія Болоболіна, це передбачено проектом фінансового плану залізниць України на 2012 рік.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомляє, що в 2012 році Держадміністрація має намір оптимізувати експлуатаційні витрати, зокрема, за рахунок скорочення кількості малозаповнених поїздів.

За словами С.Болоболіна, вивільнені після скасування поїздів працівники безкоштовно пройдуть курси перекваліфікації, і їм обов'язково будуть запропоновані інші робочі місця в залізничній галузі.

Крім того, «Укрзалізниця» нагадує, що збитки від пасажирських залізничних перевезень в 2011 році склали 6 млрд грн.