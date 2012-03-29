Балога написав лист Азарову про незадовільний рівень безпеки київського метро

Міністерство надзвичайних ситуацій стурбоване станом забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об'єктах Київського метрополітену та готовності підприємства реагувати на можливі надзвичайні ситуації.

Про це йдеться у листі міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги до Кабінету міністрів з посиланням на інформацію, надану Державною інспекцією техногенної безпеки, повідомляє прес-служба МНС.

Особливу тривогу у відомстві викликає стан підземних споруд метрополітену, підтвердженням чого є пожежа, що сталася 14 березня на платформі станції метро "Осокорки".

В.Балога наголошує, що на підприємстві тривалий час не виконуються декілька цільових програм Київської міської держадміністрації, спрямованих на посилення протипожежного захисту об'єктів. Практично не фінансуються заходи з підвищення пожежної безпеки кабельних мереж. Також потребують ревізії та модернізації системи автоматичного захисту на більшості станцій метрополітену та системи димовидалення повітря з перегінних тунелів та станційних споруд.

У листі зазначається, що метрополітен не обладнаний системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку небезпеки. Крім того, адміністрація підприємства не приділяє належної уваги забезпеченню працівників метрополітену індивідуальними засобами хімічного захисту.

Враховуючи вищевикладене, Міністерство надзвичайних ситуацій пропонує Кабінету міністрів зобов'язати підприємство невідкладно привести об'єкти в належний протипожежний стан. А також доручити Міністерству інфраструктури внести зміни до Державних будівельних норм та зробити обов'язковим обладнання платформ і тунелів метрополітену системами автоматичної пожежної сигналізації, системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі небезпеки.

Крім того, МНС просить прописати у відповідних вимогах необхідність використання на об'єктах метрополітену світильників з плафонами або розсіювачами, виготовленими з негорючих матеріалів.