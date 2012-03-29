Одеська та Придніпровська залізниці мають переглянути вартість постільної білизни

Антимонопольний комітет України рекомендував держпідприємствам «Одеська залізниця» (ОЗ) і «Придніпровська залізниця» (ПрЗ) привести до економічно обгрунтованого рівня тарифи на послуги з надання пасажирам у користування комплектів постільної білизни у вагонах потягів.

Як ідеться в повідомленні АМКУ, розміщеному на сайті відомства, залізниці застосовують завищену рентабельність і собівартість цих послуг. Зокрема, в період 2007-2010 рр. рентабельність залізниць від надання вказаних послуг склала в середньому 42-61%.

«Такі дії підприємств привели до стягування з пасажирів завищеної плати», - сказано в повідомленні АМКУ.

Про результати розгляду рекомендацій ОЗ і ПЗ мають повідомити АМКУ в місячний термін.

Нагадаємо, раніше АМКУ рекомендував Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) і Південній залізниці (ПЗ) переглянути вартість послуг з надання пасажирам у користування комплектів постільної білизни у вагонах потягів.