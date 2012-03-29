На завершення робіт для запуску швидкісних потягів УЗ спрямує 440 млн грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує протягом квітня 2012 завершити колійні роботи для запуску швидкісних поїздів, спрямувавши на це 440 млн грн.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», основні роботи будуть виконувати на напрямках Київ-Гребінка-Лозова-Донецьк і Київ-Коростень-Здолбунів-Львів.

Зокрема, на напрямку Київ-Львів буде модернізовано 20,2 км колії, на напрямку Київ-Донецьк - 6,9 км. Вартість цих робіт складе 105 млн грн.

Крім того, до проведення в Україні Євро-2012 на 88,9 км колії проведуть комплексно-оздоровчий ремонт, на 97,3 км колії - середній ремонт. Також 35 комплектів стрілочних переводів буде замінено на нові та 45 комплектів - відремонтують.

На напрямках курсування швидкісних поїздів буде введено в експлуатацію 41 переїзд з черговим.

Також «Укрзалізниця» проведе роботи з реконструкції 50 низьких пасажирських платформ.

«Складність виконання ремонтних робіт з підготовки шляхової інфраструктури полягає в тому, що всі роботи виконуються на напрямках інтенсивного руху як вантажних, так і пасажирських поїздів з мінімальним їх відхиленням на інші напрями», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Прискорений рух поїздів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Потяги курсуватимуть зі швидкістю до 160 км на годину.

Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладені контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» - на закупівлю 2 міжрегіональних двоповерхових електропоїздів та з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального поїзда локомотивної тяги.

У 2011 році для впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів «Укрзалізниця» модернізувала 346,5 км колії.