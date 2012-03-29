Проїзд у київському метро може подорожчати з наступного року

Цього року тариф на проїзду в столичному метро не підвищуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов в інтерв’ю журналістам. Питання було порушено у зв’язку з тим, що на перший інвестиційний форум Києва було винесено проект будівництва четвертої лінії гілки метро - на Троєщину, і одним із ризиків реалізації цього проекту називалась низька прибутковість метрополітену, зокрема, через низьку вартість проїзду.

За словами О.Попова, проект будівництва четвертої гілки метро жодним чином не змінює по відношенню до киян ті умови використання метрополітену, які вони сьогодні мають. “Інвестиції в цей проект не означає автоматичне підняття ціни", - підкреслив голова КМДА.

Разом з тим він зазначив, що “безумовно, що прийде час, і ми будемо говорити про реально об'єктивну реальність – збільшення цін на проїзд в метрополітені”.

О.Попов звернув увагу, що щороку збільшується ціна на електроенергію, збільшується фонд на заробітну плату, необхідно вкладати кошти в підтримку всієї інженерної інфраструктури. "Це все затратні механізми. Сьогодні ми все це дотуємо з міського бюджету. Якщо у нас буде можливість і далі це робити, безумовно, ми не будемо ставити питання підняття цін. Але життя показує, що цей процес поетапно відбувається. В цьому році такого (піднятті тарифу за проїзд – УНІАН) не відбудеться, а в наступних – поживемо – побачимо", - сказав голова КМДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ30 березня у Київському метрополітені відбудеться День відкритих дверей