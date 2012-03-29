PKP Intercity зменшує ціни на квитки з Кракова і Варшави до Ґданьська на 40-50%

Варшава. Польська компанія PKP Intercity з квітня поточного року зменшує ціни на квитки на свої потяги з Кракова і Варшави до Ґданьська, що знаходиться на узбережжі Балтійського моря, на близько 40-50%.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії, пояснивши знижку бажанням компенсувати пасажирам незручності, пов'язані з ремонтом залізничних колій на цьому напрямі.

Найбільша в Польщі за пасажирськими перевезеннями на далекі відстані PKP Intercity відзначила, що квиток на лінії Варшава-Ґданьськ-Варшава коштуватиме від близько 16 до 24 євро (за поточним курсом 1 EUR = 4,2 PLN) залежно від класу вагону.

Знижка до раніше діючих цін становитиме 48 і 41%, відповідно.

Поїздка PKP Intercity з Кракова до Ґданьська обійдеться 18 євро у другому класі і 26 євро - у першому, що на 47 і 39% менше.

«Незважаючи на те, що ціна буде значно меншою, потяги (на цьому напрямі) далі укомплектовуватимуться з вагонів найвищого класу», - відзначила прес-служба.

Компанія також відзначила, що поїздка з Кракова до Ґданьська автомобілем обійдеться в 105 євро, а з Варшави – більш як 65 євро.

Як повідомляв УНІАН, проїзд між найбільшими містами в Польщі зазвичай коштує від близько 10 до 40 євро залежно від компанії-перевізника, типу потягу і класу вагону.

Потяги PKP Intercity, які курсують під брендом Express Intercity, Express і TLK, як правило, їздять швидше, ніж потяги його головного конкурента - компанії Przewozy Regionalne.

Водночас квитки працюючої під брендом ІnterRegio компанії PR коштують дешевше.