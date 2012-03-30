«Білавіа»: переговори з Росією про програму авіапольотів ще тривають

Мінськ. Білорусь і Росія продовжать сьогодні переговори про програму авіапольотів між двома країнами, документ за підсумками переговорів поки що не підписано.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив заступник генерального директора національної авіакомпанії «Білавіа» Ігор Чергінець.

«Говорити про те, що сторони підтвердили програму авіапольотів, передчасно, і будь-які коментарі можуть з'являтися лише після підписання відповідного документа. На якій підставі Мінтранс РФ опублікував таку новину – невідомо», - цитує заступника генерального директора «Білавіа» інформаційне агентство «Белта».

Нагадаємо, Мінтранс Росії поширив повідомлення, що білоруська і російська сторони на переговорах за участю заступника міністра транспорту РФ Валерія Окулова і директора Департаменту з авіації Республіки Білорусь Вадима Мельника, що відбулися 29 березня в Москві, підтвердили програму авіапольотів між країнами до 10 травня.

Довідка УНІАН. 26 березня Росавіація в односторонньому порядку відкликала дозвіл авіакомпанії «Білавіа» на виконання регулярних польотів за маршрутом Мінськ-Москва, який було видано раніше і який діяв до 30 березня 2012 року. Цього ж дня на екстреній прес-конференції заступник директора «Білавіа» І.Чергінець повідомив, що проблема виникла у зв'язку з бажанням російської сторони порушити паритет і виконувати п'ять рейсів на день замість чотирьох. Проте, відзначив він, є угода між урядами Білорусі та Росії від 1997 року, що передбачає комерційний паритет в авіасполученні між Мінськом і Москвою.

В результаті телефонних консультацій у понеділок сторони домовилися відновити авіарейси за маршрутом Мінськ-Москва до 29 березня і провести у четвер переговори.

Міністерство транспорту РФ, у свою чергу, вважає, що угода про повітряне сполучення між Росією і Білоруссю не відповідає угоді про загальноекономічний простір і не відповідає нормам Митного союзу.

Гендиректор «Білавіа» Анатолій Гусаров також 27 березня заявив, що білоруська сторона вважає неприйнятними умови, що диктуються Росією.

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