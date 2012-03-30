«РЗ» розробила концепцію перевезення вболівальників під час Євро-2012

Москва. ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» (дочірнє товариство ВАТ «РЗ») розробило концепцію перевезення вболівальників під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Польщі і в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «РЗ», віце-президент ВАТ "РЗ" - генеральний директор ВАТ «ФПК» Михайло Акулов сказав, що 13 квітня 2012 року компанія планує підписати чотиристоронній меморандум про взаємодію залізничних перевізників Росії, Польщі, України і Білорусі з організації транспортного забезпечення Євро-2012.

ВАТ "ФПК" планує не тільки призначати додаткові потяги у сполученні з Польщею, а й використовувати можливості польського пасажирського залізничного перевізника PKP Intercity для досягнення максимально можливого обсягу перевезень між Росією і Польщею, враховуючи той факт, що основні матчі збірної РФ пройдуть саме на території Польщі.

Досягнута домовленість з PKP Intercity дасть змогу доставляти пасажирів до станцій призначення на території Польщі з пересадками в Тирасполі або Бресті. Така технологія перевезення з пересадкою дасть можливість максимально ефективно використовувати пересувний склад обох країн, не втрачаючи часу на перестановку потягу з європейської колії на російську, і забезпечити щодня перевезення до 5 тис. пасажирів.

Як повідомив М.Акулов, для скорочення часу в дорозі необхідно також застосовувати особливу технологію паспортного і митного контролю пасажирів, які в'їжджають на території Польщі і назад на територію Росії, з метою мінімізації часу на ці процедури

«Ми написали звернення в митні і прикордонні органи з тим, щоб була реалізована та технологія, за якою досягнуто домовленості між федеральними органами виконавчої влади Росії і України, що потяги, які вирушають з країни відправлення, не оглядаються у митному стані, здійснюється тільки паспортний контроль, а решта операцій проходить на боці держави, яка приймає цей потяг. Це дасть нам можливість скоротити майже втричі нинішній час стояння потягу на кордоні і збільшити можливості інфраструктури щодо пропуску потягів», - сказав М.Акулов.