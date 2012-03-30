Придніпровська залізниця планує до червня завершити реконструкцію станції Павлоград-1

Придніпровська залізниця має намір до 1 червня 2012 р. завершити реконструкцію станції Павлоград-1.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Всього на реконструкцію станції Павлоград-1 магістраль планує використовувати близько 11,2 млн грн.

На даний момент виконані роботи на суму 4,823 млн грн. Зокрема, повністю демонтована платформа між 1-м і 2 -м шляхами східного боку станції. Проводять ремонтні роботи покрівлі та фасаду вокзалу Павлоград-1, триває реконструкція берегових платформ 1-го шляху східної і західної сторін, платформи між 2-м і 3-м шляхами західної сторони. Вже виконані значні обсяги робіт з реконструкції привокзальної площі.

У травні працівники Придніпровської залізниці відремонтують внутрішні приміщення самого вокзалу Павлоград-1.