«Укрзалізниця» в січні-лютому відремонтувала більш як 6 тис. вантажних вагонів

Підприємства залізничного транспорту в січні-лютому 2012 року відремонтували 6 119 вантажних вагонів - на 36,8% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як сказано в повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), переданому агентству УНІАН, зокрема, в січні-лютому 2012 року деповським ремонтом відремонтовано 4 752 вантажних вагони, капітальним ремонтом - 355 вагонів.

Крім того, в січні-лютому 2012 року 1 012 вагонів (при плані 884) було відремонтовано на вагоноремонтних заводах, зокрема, 280 вагонів відремонтувало ДП «Дарницький вагоноремонтний завод», 180 - ДП «Стрийський вагоноремонтний завод», 262 - ДП «Укрспецвагон» і 290 - ДП «Укррефтранс.

Лідером за кількістю відремонтованих вагонів стала Донецька залізниця - 1 116 вагонів, на другому місці Придніпровська залізниця - 947, на третьому Південно-Західна - 687.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів, з них у неробочому стані перебуває приблизно 10,5 тис. од. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

Зношування вантажного рухомого складу «Укрзалізниці» становить 80-85%

Реорганізація вантажних перевезень, зокрема, передбачає, що інвентарний парк вантажних піввагонів буде передано на баланс ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» і ДП «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон». Також на балансі «Укрспецвагону» перебуватимуть окатишовози.

З передачею вагонів на баланс державних підприємств статус парку зміниться з «інвентарного» на «власний».