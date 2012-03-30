ВОЛЯ включає до своїх пакетів новий український канал Ukrainian Fashion

Компанія ВОЛЯ, провідний український провайдер кабельного телебачення та Інтернету, з 1 квітня 2012 року додає у Києві до своїх пакетів новий український канал Ukrainian Fashion.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу у зв'язках із громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

Ukrainian fashion — це канал про модний стиль життя українських і зарубіжних зірок. На каналі представлені програми про особисте і публічне життя українського бомонду, поради у сфері стильного модного життя, всі нові тренди української та світової моди.

Канал Ukrainian Fashion буде доступний у пакетах «Україна і світ» і «Всесвіт». Абоненти ВОЛІ у Києві зможуть знайти канал на частоті 482 МГц на місці Test 6.

А.Сігда також повідомила, що в період з квітня до кінця травня буде доступний у режимі промо-перегляду унікальний канал класичної музики і джазу MEZZO для передплатників базового пакету «Україна і світ» у Києві та Львові (у вказаних містах цей канал доступний на постійній основі в пакетах «Меломан» і «Всесвіт»).

На каналі MEZZO транслюються класична музика, опери, танці, джаз і музика світу. Тут абоненти можуть також ознайомитися з біографіями композиторів і виконавців, історією музики і танцю, з архівами, подивитися фестивалі та міжнародні події.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-запитання; комунікації – високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.