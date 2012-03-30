«Київавтодор» попереджає про тимчасові незручності на дорогах столиці

Комунальна корпорація «Київавтодор» попереджає водіїв про тимчасові незручності на автошляхах столиці у зв’язку із проведенням ремонту дорожнього покриття.

Як повідомляє прес-служба підприємства, 31 березня дорожня техніка працюватиме на вулицях Конєва, Китаївська, Ягідна, Метрологічна, Лебедєва, Пухівська, Будівельників, Прирічна, Суворова, Грушевського, Волоська, Чорнобильська, Ірпінська, Островського, Багговутівська, на Русанівській набережній та Набережному шосе.

1 квітня ремонтні роботи виконуватимуть на вулицях Березняківська, Північна, П.Лумумби, Тверська, Генерала Наумова, Островського, О.Шмідта.

2 квітня техніка працюватиме на вулицях Конєва, Китаївська, Лятошинського, Ломоносова, Мала Китаївська, Березняківська, Північна, Підвисоцького, Білокур, Волоська, Чорнобильська, Ірпінська, Єреванська, Курська, Іскрівська, Петровського, О.Шмідта.

При виконанні робіт рух автотранспорту обмежуватися не буде. У місцях проведення ремонту виставлятиметься причеп безпеки з сигнальним обладнанням.

Разом з тим, на проспекті Бажана, у зв’язку з реконструкцією, передбачене часткове обмеження руху автотранспорту. При закритті частини проспекту в напрямку Південного мосту буде виділено дві зустрічні смуги для проїзду в цьому напрямку і навпаки. Повністю перекриватись рух автотранспорту на проспекті Бажана не буде.