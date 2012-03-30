Україна і РФ реалізують Протокол про визнання результатів митного контролю

Державна митна служба України та Федеральна митна служба Росії розпочали реалізацію Протоколу про взаємне визнання окремих результатів митного контролю товарів і транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова Державної митної служби України Ігор Калетник.

«Мова йде про взаємне визнання окремих результатів митного контролю. Звичайно, не всіх. Кожен діє в рамках законодавства своєї країни. Наприклад, якщо російська митниця проведе сканування якогось транспортного засобу і буде відповідний акт, ми будемо його приймати, і українська митниця відповідного контролю в такому ж вигляді проводити не буде, і навпаки», - сказав І.Калетник.

На його думку, виконання протоколу дозволить уникнути дублювання функцій і прискорить проходження кордону.

За словами І.Калетника, триває робота із впровадження спільного митного контролю на українсько-російському кордоні, зокрема, вже відпрацьовано експериментальну технологічну схему спільного контролю в пункті пропуску «Куйбишеве – Дякове».

І.Калетник підкреслив, що митниці України і Росії докладають зусиль для того, щоб у рамках діючого законодавства якнайбільше спростити контрольні процедури на кордоні.