У Донецькій області необхідно замінити 12 тис. дорожніх знаків – начальник ГУ МВС

У Донецькій області на сьогодні необхідно замінити 12 тис. дорожніх знаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Донецькій області Віктор Дубовик, виступаючи на останній сесії облради.

За його словами, в даний час в регіоні «необхідно встановити і замінити понад 12 тис. дорожніх знаків, спорудити 21 і реконструювати 131 світлофорний об'єкт, встановити і замінити 82 пристрої примусового зниження швидкості руху типу «лежачий поліцейський». У зареєстрованих 85-ти місцях концентрації ДТП необхідно ліквідувати 140 кв. метрів несправного дорожнього покриття, на 9 ділянках вулиць відремонтувати зовнішнє електроосвітлення, встановити 2,9 тис. метрів пішохідних захисних засобів.

В.Дубовик підкреслив, що завдання забезпечення безпеки дорожнього руху стосується не тільки Державтоінспекції, потрібний комплексний підхід до розв’язання проблеми і з боку органів місцевого самоврядування, і інших зацікавлених відомств.

Він відзначив, що власниками вулично-дорожньої мережі запровадження запланованих заходів щодо організації дорожнього руху здійснюється украй низькими темпами, що сприяє виникненню небезпечних для дорожнього руху умов і зростанню рівня аварійності.

В.Дубовик констатував, що підрозділами ДАІ до органів місцевої влади вже поточного року було направлено 88 інформацій, власникам доріг видано 136 розпоряджень і 210 подань.

«Проте, як і раніше, у ряді міст і районів області: Селідове, Костянтинівка, Великоновоселівка, Тельманове, Первомайськ, органи місцевого самоврядування на питання організації дорожнього руху дивляться як на другорядні, і рішення щодо них приймаються за «залишковим принципом», - зазначив начальник обласної міліції.