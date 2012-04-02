Слідство назвало можливі причини авіакатастрофи під Тюменню

Москва. Авіакатастрофа під Тюменню могла статися через помилку пілотування або несправність.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Як пріоритетні версії слідство заздалегідь розглядає технічну несправність літака, помилку наземних служб, або помилки пілотування», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за характером руйнувань повітряного судна слідство виключає версію терористичного акту.

У зв'язку з тим, що літак упав неподалік населеного пункту, слідством встановлюються очевидці події. Слідчі працюють з тими, хто вижив, чий стан здоров'я дозволяє надавати свідчення. В аеропорту вилучається технічна і передполітна документація.

За даними слідства в авіакатастрофі вижили 12 пасажирів, тіла 31 загиблого на даний момент дістають з літака, їх особи встановлюються. Також відомо, що авіакомпанією «Utair» на цей рейс було продано 40 квитків, проте один з пасажирів до місця вильоту не прибув, прізвище його встановлене, це житель Ханти-Мансійського автономного округу. Серед пасажирів неповнолітніх не було.