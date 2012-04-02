У Китаї відкрився найдовший у світі міст через каньйон

Найдовший у світі міст, перекинутий через глибоку ущелину, відкрився для руху в Центральному Китаї.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, довжина прольоту підвісного моста "Айчжай" сягає 1176 метрів. За цим показником йому немає рівних. Підносячись на висоті 355 метрів над величезною прірвою, він з'єднав два тунелі по обидва боки каньйону Дехан.

Будівництво складної конструкції в горах провінції Хунань велося з 2007 року за оригінальною китайською технологією. Міст має по дві смуги руху в кожну сторону. Максимальна допустима швидкість - 80 км за годину. Унікальний інфраструктурний об'єкт став важливою ланкою автотраси, що зв'язує міста Чанша і Чунцин.