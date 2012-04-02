На Чернігівщині через повінь порушено транспортне сполучення з 11 селами

У Чернігівській області внаслідок повені порушено транспортне сполучення з 11 селами. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У зв'язку з підйомом рівня води в р. Десна припинено пряме транспортне сполучення з райцентром 4 населених пунктів Пекарівської сільської ради (проживають понад 600 жителів) в Сосницькому районі. Поромне сполучення не працює, населення через Десну переправляється за допомогою човнів. Транспортне сполучення з райцентром даних населених пунктів здійснюється через смт. Короп.

Хлібобулочні вироби у села Пекарівської сільської ради доставляє Сосницький хлібокомбінат райспоживспілки в об'їзд через Короп через день, а товари першої необхідності та продовольчої групи - раз на тиждень Сосницьке споживче товариство райспоживспілки, а також троє підприємців у постійно діючих магазинах сіл Пекарів, Кнути і Костирів.

У Новгород-Сіверському через початок повені на Десні порушено транспортне сполучення з 4 населеними пунктами - с. Остапівка, с. Червоний Маяк, с. Куковицьке, с. Червоні Луки, де проживають понад 170 осіб. Поромне сполучення також не працює. Жителям цих сіл дозволено переходити через р. Десна по залізничному мосту. Фельдшерсько-акушерський пункт в с. Остапівка забезпечений необхідною кількістю медикаментів на період весняної повені. Постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності жителів с. Остапівка здійснює приватний підприємець з м. Борзни, який завозить для реалізації товари першої необхідності жителям села і один раз на тиждень здійснює виїзну торгівлю.

Крім того, в Новгород-Сіверському районі викоують роботи з монтажу і встановлення наплавного моста, який був зірваний і віднесений льодоходом в січні на кілька кілометрів вниз за течією. Понтонний міст поки не експлуатується. Сполучення населення з райцентром 3 населених пунктів Биринської сільської ради (с. Бирине, с. Прокопівка, с. Підгірне) здійснюється за допомогою човнів, а транспортний - через м. Шостка Сумської області.