«Укрзалізниця» в квітні запровадить нову систему продажу квитків через Інтернет

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця квітня 2012 року запровадити нову автоматизовану систему продажу пасажирських квитків через мережу Інтернет.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційних технологій «Укрзалізниці», це буде новий програмно-апаратний комплекс продажу електронних проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях.

Нова система матиме комфортний інтерфейс для формування маршруту, а також розвинену платіжну систему, що дасть змогу громадянам сплатити обрані проїзні документи практично всіма діючими в Україні платіжними інструментами безготівкових розрахунків фізичних осіб.

«При проектуванні архітектури нової системи фахівці «Укрзалізниці» вивчили і врахували в розробках досвід світових компаній-перевізників, які запровадили подібні технології, зокрема, такіх як Deutsche Bahn, Lufthansa, TGV», - сказано в повідомленні «Укрзалізниці».

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