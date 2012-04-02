Більше 9% зареєстрованих мобільних телефонів в Україні - у «чорному списку»

13:32, 02 квітня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Більше 9%, або 10,4 млн зареєстрованих кодів IMEI мобільних телефонів в узагальненій базі даних Українського державного центру радіочастот (УДЦР), знаходяться в «чорному списку» (заборонені до застосування в мережах операторів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДЦР.

Згідно з повідомленням, в узагальненій базі даних кодів IMEI мобільних телефонів, яку веде УДЦР, станом на 30 грудня 2011 р., містилося близько 115,5 млн. кодів IMEI, з них: в «білому» списку (дозволені до застосування в Україні) знаходиться більше 103,8 млн кодів IMEI, в «сірому» списку (потрібен доказ законності походження) - понад 1,2 млн, і в «чорному» - понад 10,4 млн кодів.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році УДЦР ввела в промислову експлуатацію другу і третю черги автоматизованої інформаційної системи обліку мобільних терміналів на території України (ІСОМТ).Це, за даними Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ), дозволило довести частку легально ввезених мобільних терміналів на ринку України до 95-97%, в порівнянні з 5-8% в 2008 році. Надходження до Держбюджету в 2011 році за рахунок митних платежів від ввезення лише мобільних телефонів склали понад 1,2 млрд грн, в порівнянні з 62 млн грн у 2008 році.

У той же час, як відзначають в НКРСІ, відсутність норми в законодавстві про відключення мобільних телефонів, легальність походження яких в Україні не підтверджена, призводить до затримки впровадження в повному обсязі системи ІСОМТ та остаточного вирішення проблеми боротьби з незаконним ввезенням до України мобільних терміналів. Це, за даними НКРСІ, «крім усього іншого, призвело до деякого зниження, у порівнянні з 2010 роком, кількості законно ввезених терміналів».

Зареєстрований нині у ВР законопроект про зміни в законі «Про телекомунікації» щодо запобігання використанню терміналів, законність ввезення яких до України не підтверджена, на думку НКРСІ, в разі його прийняття дозволить вирішити цю проблему, тому що УДЦР та оператори мобільного зв'язку «технічно готові до реалізації процедур, передбачених законопроектом».

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