ВОЛЯ запустила телебачення високої чіткості HDTV у семи містах

Компанія ВОЛЯ, провідний український провайдер кабельного телебачення та інтернету, 2 квітня офіційно запустила телебачення в форматі високої чіткості (HDTV) у Львові, Харкові, Полтаві, Сумах, Дніпропетровську та Севастополі.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу по зв'язках з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

Вона зазначила, що, з урахуванням Києва, де HDTV було запущено раніше, абоненти ВОЛІ «вже в семи містах України можуть користуватися усіма перевагами новітнього телевізійного стандарту». До кінця 2012 року, за даними А.Сігди, компанія планує запропонувати телебачення високої чіткості ще в семи містах країни, і загальна кількість міст, де абоненти зможуть користуватися HDTV, досягне 14-ти.

Пакет «ВОЛЯ HD», який пропонується в Києві, Львові, Харкові, Полтаві, Сумах, Дніпропетровську та Севастополі, буде включати в себе канали: National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD / Viasat Nature HD, Outdoor Channel HD,Travel Channel HD, MyZen.TV HD, Fashion One HD, HD Тоніс, а також Футбол HD, який буде запущений одночасно зі стартом чемпіонату Євро-2012.

Будь-який новий або ж діючий абонент ВОЛІ в цих семи містах у період з квітня до кінця травня 2012 зможе підписатися на пакет «ВОЛЯ HD» і користуватися ним до 3 місяців без додаткової оплати.

У рамках програми лояльності всім абонентам цифрового телебачення в зазначених містах, у яких вже є необхідне для прийому HD-каналів устаткування (САМ-модулі), ВОЛЯ також відкриває промо-перегляд пакету «ВОЛЯ HD» до кінця травня 2012 року. Це дозволить оцінити переваги телебачення високої чіткості максимальній кількості користувачів послуг компанії.

Замовити пакет «ВОЛЯ HD» можна на додаток до будь-якого цифрового пакету, починаючи з базового «Україна і світ». Для того щоб переглядати телеканали в HD-якості, необхідні сучасний телевізор з підтримкою MPEG-4 і HD-формату з вбудованим ТВ-тюнером стандарту DVB-C, придбаний у компанії ВОЛЯ CAM-модуль і картка умовного доступу.

Також з середини квітня абоненти, які підключать пакет «ВОЛЯ HD», зможуть взяти в користування нові HD-тюнери.

Довідка УНІАН. ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає: інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ до інтернету, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата- центру.